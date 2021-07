இ.பி.எஸ்.க்கு தான் அதிக ஆதரவு.. புள்ளி விவரத்தை பாருங்க புரியும்.. சொல்கிறார் ஆர் பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: திமுகவிற்கும், அதிமுகவிற்கு வெறும் 3% வாக்குகள் வித்தியாசம் தான் இருக்கிறது என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக மதுரையில் நிருபர்களிடம் பேசிய அவர் கூறியதாவது:

நாணயத்தின் இரு பக்கமாக எதிர்க்கட்சி ஆளும் கட்சியும் உள்ளது நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்தால் நாங்கள் எதிர்க்கட்சி நாங்கள் ஆளுங்கட்சி இருந்தால் நீங்கள் எதிர்க்கட்சி.

எம்.ஜி.ஆர் தொடங்கிய இந்த இயக்கத்தை அளிக்க ஒருவர் அ.ம.மு.க கட்சி தொடங்கி தம்பி வா என்று அனைவரும் அழைத்தார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த கட்சி விலாசம் இழந்து போய்உள்ளது.ஜெயலலிதா இல்லாத சட்டமன்ற தேர்தலை நாம் சந்தித்துள்ளோம்.

English summary

Former minister RP Udayakumar said that there was a lot of support for Edappadi Palanisamy in the assembly elections