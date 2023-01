மதுரையில் பெரியப்பா மு.க அழகிரியுடன் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. அமைச்சரான பிறகு முதல் முறையாக சந்தித்தார்

Madurai

oi-Mani Singh S

மதுரை: முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் தனது பெரியப்பாவுமான மு.க அழகிரியை இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார். மதுரையில் உள்ள அழகிரி இல்லம் சென்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் சால்வை அணிவித்து ஆசிபெற்றார்.

திமுகவின் தென் மண்டல அமைப்புச்செயலாளராக கடந்த 2009- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய திமுக தலைவர் கருணாநிதியால் அழகிரி நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

திமுகவின் தென் மண்டலங்களில் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக இருந்த மு.க அழகிரி மத்திய அமைச்சராகவும் (2019-2013) இருந்தார்.

English summary

Udayanidhi Stalin, who has gone to Madurai, visited his great-grandfather and former Union Minister M.K. Alagiri at his house. Udayanidhi Stalin blessed M. K. Alagiri by donning a shawl.