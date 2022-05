இந்த வயசுலயா? 8ஆம் வகுப்பிலேயே 5 மாத கர்ப்பம்! பெற்றோர் முன் சிறுமி செய்த செயல்! மிரண்டு போன மதுரை.!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் 15 வயது சிறுமியை பல மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்து 5 மாத கர்ப்பமாக்கிய இரண்டு முதியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் ஒருவரை கைது செய்ததோடு மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர்.

மதுரை: கொடூரம்... 15 வயது சிறுமி கர்ப்பம்... இரண்டு முதியவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு!

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

விருதுநகரில் தலித் பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வேலூரில் இளம் பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்கொடுமை என அடுத்தடுத்த சம்பவங்களால் அதிர்ந்து போயுள்ளனர் போலீசார்.

English summary

Police have arrested one man and are looking for another in a case filed against two elderly men who sexually abused a 15-year-old girl for several months and made her 5 months pregnant in Avanyapuram, Madurai district.