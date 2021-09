''அண்ணா யாரு தளபதி''.. அடங்காத விஜய் ரசிகர்கள்.. மதுரையில் ஒட்டிய பரபரப்பு போஸ்டர்கள்.. செம வைரல்!

Madurai

மதுரை: தமிழ்நாடு முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் 113-வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அண்ணாவையும், தமிழகத்தையும் பிரிக்க முடியாது. தமிழகத்தில் தமிழ் மொழி தழைத்தோங்க ஈடில்லா திட்டங்களை நிறைவேற்றினார் அண்ணா.

1967-ம் ஆண்டு தமிழகத்துக்கு இருந்த 'மெட்ராஸ் ஸ்டேட்' என்ற பெயரை மாற்றி 'தமிழ்நாடு' என்று பெயர் சூட்டியது, யமரியாதைத் திருமணத்துக்கான சட்ட அங்கீகாரத்தை உருவாக்கியது, இந்தித் திணிப்பை ஒழித்து கட்டும் விதமாக தமிழ்நாட்டில் இருமொழிக் கொள்கை சட்டத்தை உருவாக்கியது என்று அண்ணாவின் சாதனைகளை அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம்.

Vijay fans have put up posters in the Madurai area depicting actor Vijay as tamilnadu Former chife minister arignar Anna.It is noteworthy that Vijay's films feature political verses and scenes