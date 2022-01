ஷாக்! மருத்துவமனையில் குவியல் குவியலாக சிசுக்களின் எலும்புக்கூடுகள்.. மிரண்ட போலீசார்- நடந்தது என்ன

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிர மருத்துவமனை ஒன்றின் பயோகேஸ் டேங்கில் 11 சிசுக்களின் மண்டை ஓடுகள், 56 எலும்புகள் கண்டறியப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் வார்தா மாவட்டத்திலுள்ள அர்வி என்ற பகுதியில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்த போது தான் போலீசார் அதிர்ச்சியின் உச்சத்துக்குச் சென்றுவிட்டனர்.

இந்தச் சம்பவம் அம்மாநிலம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக போலீசார் விரிவான விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

At least 11 skulls and 54 bones of foetuses were found in the premises of a private hospital in Maharashtra. All things to know about Maharashtra illegal abortion news.