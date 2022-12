நள்ளிரவில் கதறல்.. உடன் வந்த நண்பனே செய்த கொடூரம்.. சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த 6 பேர் கும்பல்

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 16 வயது சிறுமி ஒருவர் தனது நண்பர் உட்பட 6 பேரால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதாவது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மும்பை நகரத்தில் லோயர் பரேல் பகுதியில் 16 வயது சிறுமி ஒருவர் வசித்து வருகிறார். பள்ளி மாணவியான இவர் நேற்று மாலை வீட்டிலிருந்து நண்பர்களை சந்திக்க போவதாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பி இருக்கிறார். ஆனால் நீண்ட நேரமாகியும் அவள் வீடு திரும்பவில்லை. சந்தேகமடைந்த பெற்றோர் சிறுமியின் நண்பர்களை தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை கேட்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால் எங்கு கேட்டும் தனது மகள் வரவில்லை என்ற பதில்தான் கிடைத்துள்ளது. இதனையடுத்து ஒரு ஆட்டோவை பிடித்துக்கொண்டு அவளை தேடி புறப்பட்டுள்ளனர். மறுபுறம் சிறுமி தனது நண்பனுடன் சேர்ந்து அவனது நண்பனின் பிறந்த நாள் விழாவுக்கு சென்றிருக்கிறாள். சென்ற இடத்தில் நேரமாகியுள்ளது. எனவே வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று அவள் கூறியுள்ளாள். ஆனால் நள்ளிரவு 12 மணிக்குதான் கேக் வெட்டுவோம் என்று கூறி சிறுமியை அவர்கள் காத்திருக்க வைத்திருக்கின்றனர்.

English summary

A 16-year-old girl was gang-raped by 6 people including her friend in the state of Maharashtra. A POCSO case has been registered against all 6 of them. A case of kidnapping has been registered against the boy who was the root cause of this incident.