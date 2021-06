அனுமதி காலம் முடிந்தும்.. அரசு இல்லத்தில் தங்கியிருந்த..35 ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு ரூ.4 கோடி அபராதம்

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: அனுமதி காலம் முடிந்தும் நீண்ட நாட்கள் அரசு இல்லத்தில் தங்கி இருந்த 35 ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு ரூ.4 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த பதவிகளை அலங்கரிப்பவர்கள் ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் இந்தியாவில் எந்த மூலையில் பணிபுரியுந்தாலும் அவர்கள் தங்குவதற்கு அரசு இல்லம் ஒதுக்கி கொடுக்கப்படும்.

English summary

A fine of Rs 4 crore has been imposed on 35 IPS officers who stayed in government houses for long days after the permit expired