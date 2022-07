நெருங்கும் க்ளைமாக்ஸ்.. பெரும்பான்மை நிரூபிக்குமா ஏக்நாத் அரசு? இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெற உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா - காங்கிரஸ் - தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சிக்கு எதிராக திடீரென சிவசேனா எம்எல்ஏ-க்கள் போர்க்கொடி தூக்கினர். இறுதிவரை போராடிய முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு உத்தரவிட்ட பின்னர் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனைத்தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சராக சிவசேனா அதிருப்தி தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவும், துணை முதல்வராக பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ்-ம் பதவியேற்றனர்.

இதையடுத்து ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான அரசு சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி உத்தரவிட்டார். பின்னர் மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத்தின் 2 நாட்கள் சிறப்புக் கூட்டத் தொடர் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. மகாராஷ்டிரா சட்டசபை சிறப்புக் கூட்டத்தின் முதல் நாளான நேற்று சபாநாயகருக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில் அதிருப்தி சிவசேனா-பாஜக கூட்டணி சார்பாக பாஜக எம்எல்ஏ ராகுல் நர்வேகர், சிவசேனா கூட்டணி சார்பாக சிவசேனா எம்எல்ஏ ராஜன் சால்வி போட்டியிட்டனர்.

இந்தத் தேர்தலில் பாஜகவின் நர்வேகர் மொத்தம் 164 வாக்குகள் பெற்று புதிய சபாநாயகராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். சிவசேனாவின் ராஜன் சால்விக்கு 107 வாக்குகள் மட்டுமே கிடைத்தன. சபாநாயகர் தேர்தலில் வென்ற ராகுல் நர்வேகருக்கு முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே, துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

எல்லாத்துக்கும் ’அவர்’ தான் காரணம்! நான் சிஎம் ஆனதுக்கு காரணமே 'விதி’தான்! உருகிய ஏக்நாத் ஷிண்டே..!

இந்தநிலையில் இன்று மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத்தில் ஏக்நாத் ஷிண்டே அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடகக்வுள்ளது. ஏற்கனவே சபாநாயகர் தேர்தலில் பெற்றிபெற்றதால் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலும், ஏக்நாத் ஷிண்டே அரசு எளிதில் வெற்றி பெரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருந்தும் சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்கள் அணி மாறுவதை தடுக்க மும்பையில் உள்ள தனியார் விடுதிக்கு மீண்டும் அவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.

மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத்தின் மொத்த எண்ணிக்கை 288 ஆகும். அதில் ஒரு உறுப்பினர் இறந்ததால், தற்போதைய பலம் 287ஆக உள்ளது. அதில் பெரும்பான்மைக்கு 144 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்கள்- பாஜக எம்எல்ஏ -க்கள் கூட்டணியாக, 20 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று சபாநாயகர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதனால் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலும் எளிதாக வெற்றிபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

