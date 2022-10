'பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சிறுமி நல்லா படிக்கமாட்டாங்க என கருதக்கூடாது' மும்பை கோர்ட்டு

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மும்பையில் மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தந்தைக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்த கோர்ட்டு, பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் வாங்க வாட்டார் என கருதக்கூடாது என்று கூறியுள்ளது.

மகாரஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் பெற்ற மகளை பல ஆண்டுகளாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கொடூர தந்தைக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் கடந்த மாதம் 29 ஆம் தேதி அதிரடி தீர்ப்பு அளித்தது.

இந்த வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. அதில், பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண், தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் வாங்க மாட்டார் என்றோ சாதாரணமாக நடந்து கொள்ள மாட்டோர் என்றோ கருதக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளது.

தனியாக வீட்டில் இருந்த சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை.. உ.பியில் தொடரும் அவலம்!

English summary

The court sentenced the father who sexually assaulted his daughter to 10 years in jail in Mumbai and said that a woman who is a victim of sexual assault should not be considered as a candidate for getting good marks in the examination.