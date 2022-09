"அவதாரம்" ராமரைப் போல் அழிக்க முடியாதவர்.. பிரதமருக்கு நடிகை கங்கனா ரனாவத் வாழ்த்து!

Mumbai

மும்பை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடிகை கங்கனா ரனாவத் பதிவிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தனது 72வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக பாஜகவினர் மோடியின் பிறந்தநாளை பெரியளவில் கொண்டாடவில்லை. இதனால் இந்த ஆண்டு பாஜக சார்பாக 15 நாட்கள் பல்வேறு விழாவாக கொண்டாட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், நலத்திட்ட உதவிகள், ரத்த தான முகாம், மருத்துவ முகாம், மாரத்தான் போட்டிகள், கபடி போட்டிகள், பொதுக்கூட்டங்கள் என்று நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Actress Kangana Ranaut wished Prime Minister Narendra Modi on his birthday on September 17. The actor lauded him for ‘becoming the most powerful man on this planet’ in her birthday message for the PM.