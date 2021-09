அடேங்கப்பா.. மக்களே நல்லா பாருங்க, இதான் லிஸ்ட்.. அக்டோபர் மாதம் 21 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: அடேங்கப்பா.. அக்டோபர் மாதம் மொத்தம் 21 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்படாது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. சில மாநிலங்களில் விடுமுறை எண்ணிக்கையில் சற்று மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நாடு முழுமைக்குமான கணக்கு இதுதான்.

எனவே வங்கி பணிகள், பண பரிவர்த்தனை உள்ளிட்டவற்றில் ஆன்லைன் தவிர்த்த பிற பணிகளில் இடையூறுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

அக்டோபர் மாதத்திற்கான விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலை, ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. அதை கூட்டி கழித்து பார்த்தால் 21 நாட்களுக்கு வங்கிகள் செயல்படாது எனத் தெரிகிறது.

இந்த விடுமுறை பட்டியலில் மாநில வாரியான பண்டிகைகளும் கொண்டாட்டங்களும் உள்ளன. எனவே வாடிக்கையாளர்கள் இடையூறுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ள ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது.

The Reserve Bank said banks would be closed for a total of 21 days in October. There may be slight changes in the number of holidays in some states. But this is the account for the whole country.