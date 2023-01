பிரமாண்டம்.. அம்பானியின் மகன் நிச்சயதார்த்தம்.. மோதிரம் வழங்கிய செல்ல பிராணி ‛நாய்’.. க்யூட் வீடியோ

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலதிபரும், கோடீஸ்வரருமான முகேஷ் அம்பானியின் இளைய மகன் ஆனந்த் அம்பானியின் திருமண நிச்சயத்தார்த்த விழா மும்பையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் நிச்சயத்தார்த்த மோதிரத்தை அம்பானி வீட்டில் உள்ள செல்ல பிராணியான நாய் கொண்டு வந்து கொடுத்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இதுதொடர்பான வீடியோ இணையதளத்தில் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

இந்தியாவின் உள்ள முக்கிய தொழில்அதிபர்களில் முக்கியமானவர் முகேஷ் அம்பானி. ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் அதிபரான இவரது மனைவி பெயர் நீடா அம்பானி. இந்த தம்பதிக்கு 2 மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் தான் மூத்த மகன் ஆகாஷ் அம்பானி மற்றும் மகள் இஷா அம்பானி ஆகியோருக்கு ஏற்கனவே திருமணம் முடிந்துவிட்டது. இளைய மகன் ஆனந்த் அம்பானி மட்டும் திருமணத்துக்காக காத்திருந்தார்.

இந்தியா வந்த முகேஷ் அம்பானி ட்வின்ஸ் பேரக் குழந்தைகள்.. ராஜ உபசாரம்.. ஆமா அது என்ன 300 கிலோ தங்கம்?

