அதிகாரப்பூர்வ விளையாட்டாக 'தஹி ஹண்டி'.. கோவிந்தாக்களுக்கு அரசு வேலை.. மகாராஷ்டிரா முதல்வர் அறிவிப்பு

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கிருஷ்ண ஜெயந்தியையொட்டி, முதல்வர் ஏக்னாத் ஷிண்டே, தஹி ஹண்டியை அதிகாரப்பூர்வ விளையாட்டாகவும், அதில் ஈடுபடும் கோவிந்தாக்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இதில், மிகவும் முக்கியமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா வெகு உற்சாகமாக கொண்டாடப்படும்.

On the occasion of Krishna Jayanti in Maharashtra, Chief Minister Eknath Shinde has announced Dahi Handi as an official sport and Govindas will be given government jobs.