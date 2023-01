"ஓ..இவர்தானா அது?" விமானத்தில் பெண் மீது சிறுநீர் கழித்த நபர் - அதிரடியாக பறந்த லுக் அவுட் நோட்டீஸ்

Mumbai

மும்பை: அமெரிக்காவில் இருந்து டெல்லிக்கு வந்த விமானத்தில் மதுபோதையில் சக பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த நபரின் அடையாளத்தை போலீஸார் கண்டுபிடித்தனர்.

அமெரிக்க நிறுவனம் ஒன்றில் மிகப்பெரிய பொறுப்பில் அவர் இருப்பதும், மும்பையைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து, தலைமறைவாக இருக்கும் அவர், மும்பையில் இருந்து வேறு எங்கும் சென்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக போலீஸார், லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.

Police have traced the identity of a drunken man who urinated on a female passenger on a flight from the US to Delhi. It has been revealed that he is a Mumbai-based man holding a senior position in an American company. Subsequently, the police have issued a lookout notice so that he, who is absconding, should not go anywhere else from Mumbai.