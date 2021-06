மும்பையில் செம ஷாக்... 4,6 & 14 வயதான குழந்தைகளுக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு... கண்கள் அகற்றம்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு காரணமாக 4,6 மற்றும் 14 வயதான மூன்று குழந்தைகளின் ஒரு கண்ணை மும்பையை சேர்ந்த மருத்துவர்கள் அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் அகற்றினர்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை கடந்த சில மாதங்களாகவே பெரியளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. முதல் அலையைக் காட்டிலும் இரண்டாம் அலையில் வைரஸ் பாதிப்பு மிகத் தீவிரமாக இருந்தது.

அதேபோல முதல் அலையில் முதியவர்களுக்கு அதிகம் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், இரண்டாம் அலையில் இளைஞர்கள் மற்றும் சிறார்கள் கூட கொரோனாவால் அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டனர்.

English summary

Three children infected with Black Fungus had to go through surgery to remove an eye each in Mumbai. Mucormycosis or Black Fungus cases in children are a worrying sign.