தாலி கட்டிக் கொள்ள தயாரான மகள்! தந்தை செய்த மிகக் கோவலமான செயல்! இப்படி எல்லாம் கூட நடக்குமா..?

மும்பை : மகராஷ்டிரா மாநிலம் புனே அருகே தனது 14 வயது மகளுக்கு திருமணம் வைக்க முயற்சித்ததோடு, அவரை 3 மாதங்களுக்கும் மேலாக பலமுறை பலாத்காரம் செய்த குற்றச்சாட்டின் 68 வயது தந்தையை போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக மகராஷ்டிரா, அஸ்ஸாம், பீகார், மேற்கு வங்கம், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ராஜாஸ்தான், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மைனர் சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வருகின்றனர்.

