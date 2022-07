குஜராத்தியர்கள் இல்லாவிட்டால் பணமே இருக்காது.. வாய்கொடுத்து வம்பில் சிக்கிய மகாராஷ்டிரா ஆளுநர்

Mumbai

மும்பை: குஜராத்தியர்கள் மட்டும் இல்லையென்றால் பணமே இருக்காது என மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி பேசி இருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் சமீபத்தில் பெரும் அரசியல் குழப்பம் நிலவியது. இந்த குழப்பம் கடந்த மாதம் முடிவுக்கு வந்தது. சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் கூட்டணி மீது அதிருப்தி அடைந்த சிவசேனா எம்எல்ஏக்கள் குழுவாக அசாம் மாநிலம் கவுஹாத்திக்கு சென்றனர்.

ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் 40க்கும் அதிகமானவர்கள் சென்றதால் முதல்வராக இருந்த உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான கூட்டணி அரசு பெரும்பான்மையை இழந்தது.

English summary

Maharashtra Governor Bhagatsingh Koshyari's statement that there will be no money if not for Gujaratis has caused controversy.