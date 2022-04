சுயேச்சை பெண் எம்பி,எம்எல்ஏ வீட்டில் அனுமன் பாடல்!சிவசேனா கட்சி தொண்டர்கள் ஆக்ரோஷம்!பரபரத்த மும்பை

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவரது வீட்டின் முன்பு அனுமன் பக்தி பாடல் பாடப்போவதாக அறிவித்த சுயேச்சை பெண் எம்பி, அவரது கணவரான எம்எல்ஏ ஆகியோரின் வீட்டை சிவசேனா கட்சியினர் இன்று முற்றுகையிட்டனர். மேலும் வீட்டின் முன்பு அவர்கள் அனுமன் பக்தி பாடலை பாடி எதிர்ப்பு தெரிவித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

இங்குள்ள பத்னீரா சட்டசபை தொகுதி சுயேச்சை எம்எல்ஏவாக ரவி ராணா உள்ளார். இவர் 3வது முறையாக எம்எல்ஏவாக தேர்வாகி உள்ளார். இவரது மனைவியும், நடிகையுமான நவ்நீத் ராணா அமராவதி தொகுதி எம்பியாக உள்ளார்.

In Mumbai home of Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray, was turned into a fortress by Mumbai police personnel and hundreds of Shiv Sena workers on Saturday after Independent MLA Ravi Rana and his wife, MP Navneet Rana, announced that they would recite Hanuman Chalisa outside the CM’s residence. However, before the couple could reach Bandra, some Sena supporters allegedly protested outside their house, ‘heckled’ them and ‘threw stones’ at their home.