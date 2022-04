மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கியை அகற்றனும்! இல்லாவிட்டால் இதுதான் நடக்கும்! ராஜ்தாக்கரே எச்சரிக்கை!

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛மகாராஷ்டிரா மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கிகளை அகற்ற வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மசூதிகளுக்கு வெளியே ஒலிபெருக்கி வைத்து அனுமன் பாடல்கள் அதிக ஒலியில் ஒலிக்கப்படும்'' என மகாராஷ்டிரா நவநிர்மான சேனாவின் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே கூறினார்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்துகின்றன. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் மும்பை சிவாஜி பூங்காவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண சேனாவின்(MNS) தலைவர் ராஜ்தாக்கரே பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

சிவாஜி இருந்திருந்தால் பிரதமர் மோடிக்கு செவாலியே பட்டத்தை கொடுத்திருப்பார் - சிபிஐ முத்தரசன் பேட்டி

English summary

‛‛In Maharastra loudspeakers removes from mosques. If this in not happened there will be speakers outside osques playing hauman chalisa at higher volume ’’ says, Raj Thackeray in Mumbai.