டிராபிக்ஜாம் தான் டைவர்சுக்கு காரணம்..போட்டு தாக்கிய முன்னாள் முதல்வரின் மனைவி.. கலாய்க்காதீங்கப்பா!

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : 3 சதவீத விவாகரத்துகள் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகவே ஏற்படுகிறது என மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிசின் மனைவி அம்ருதா கூறியுள்ளது ட்விட்டரில் டிரெண்ட் ஆகி வரும் நிலையில் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் வர்த்தகத் தலைநகராக கருதப்படும் மும்பையில் எப்போதும் வாகனப் போக்குவரத்து மிகுந்து காணப்படும். தினந்தோறும் சாலை நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கும் வாகன ஓட்டிகளின் நிலை மிகவும் பரிதாபமாக உள்ளது.

இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே வாகனங்களின் எண்ணிக்கை மும்பையில் அதிகரித்து வரும் நிலையில் காற்று மாசுபாடு அதிகரித்து உள்ளது. மேலும் மோசமான சாலைகள் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.

English summary

Amruta, wife of former Maharashtra Chief Minister Devendra Patnaik, has said that 3 per cent of divorces are due to traffic congestion.