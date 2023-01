போதும் இந்த ஆளுநர் பதவி.. ஆளை விடுங்க.. விடுவித்து விடுங்கள்.. மோடியிடம் சொன்ன மகாராஷ்டிரா கவர்னர்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: தனக்கு ஓய்வு தேவைப்படுவதால் தன்னை ஆளுநர் பதவியில் இருந்து விடுவிக்குமாறு நேரடியாக பிரதமர் மோடியிடம் மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி கேட்டுக்கொண்டர் என்று அம்மாநில ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலங்களில் ஒன்றான மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா அணியின் ஏக்நாத் ஷிண்டே பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.

இந்த மாநிலத்தில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆளுநராக பதவி வகித்து வரும் ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷ்யாரி செயல்பாடுகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன் வைத்து வருகின்றன. குறிப்பாக கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு அதிகாலையில் பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் முதல்வராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.

குடியரசு தின வரவேற்பு: ஆளுநர் மாளிகை அழைப்பிதழில் மீண்டும் தமிழ்நாடு, திருவள்ளுவர் ஆண்டு!

English summary

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has directly requested Prime Minister Modi to relieve him from the post of governor as he needs rest, according to the Governor's House.