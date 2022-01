அதிர்ச்சி!மகாராஷ்டிராவில் 10 அமைச்சர்கள், 20 எம்எல்ஏக்களுக்கு கொரோனா.. என்ன சொல்கிறார் துணை முதல்வர்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கொரோனா பாதிப்பு தொடர்பாக அம்மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவார் அதிர்ச்சி தகவல் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

ஓமிக்ரான் உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்ட பின்னர் நாட்டில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா பாதிப்பும் சரி, ஓமிக்ரான் கேஸ்களின் எண்ணிக்கையும் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளது.

கடந்த 12 நாட்களாகவே அங்கு கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இதையடுத்து அங்குக் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை வானிலை மையம்.. முதல்நாள் விமர்சனம்.. மறுநாளே அமித் ஷாவிற்கு கடிதம் எழுதிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

Deputy Chief Minister Ajit Pawar says More than 10 ministers and 20 MLAs in Maharashtra have tested positive for coronavirus. Ajit Pawar also says strict restrictions would be enforced if the COVID-19 cases continue to rise.