பட்டப்பகலில் பயங்கரம்.. காரில் சென்ற இஸ்லாமிய மதகுரு துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை.. நாசிக்கில் பதற்றம்

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் பட்டப்பகலில் காரில் சென்ற ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த இஸ்லாமிய மதகுரு குவாஜா சையத் சிஷ்டி என்ற சுபிபா துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். பதற்றம் நிலவும் நிலையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்தவர் குவாஜா சையத் சிஷ்டி (வயது 35). இவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் அருகே வசித்து வந்தார்.

இவர் பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகளின் சார்பில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று இஸ்லாமிய கருத்துகளை எடுத்து உரைத்துள்ளார்.

English summary

An Afghan Islamic cleric, Khwaja Syed Chishti, who was traveling in a car in Nashik, Maharashtra, was shot dead. Police investigation going on security peeped up.