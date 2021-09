கொடூரமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட மும்பை பெண்.. தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை!

Mumbai

மும்பை: மும்பையில் இளம்பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு, பிறப்புறுப்பு சிதைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட நிலையில் தேசிய மகளிர் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகிறது.

மும்பையின் புறநகர் பகுதியான சகிநாகாவை சேர்ந்த 32 வயது பெண் ஒருவர், கைரானி சாலை அருகே சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது மர்ம நபர் ஒருவர் அந்த பெண்ணை டெம்போவில் கடத்திச்சென்றார்.

பின்னர் டெம்போவை நிறுத்திய அந்த கொடூரன் அந்த பெண்ணை மிக கொடூரமாக கற்பழித்துள்ளான். அத்துடன் நின்று விடாமல், காமவெறி அடங்காத அந்த சைக்கோ காமுகன் பெண்ணின் பிறப்புறுப்பில் இரும்பு கம்பியை நுழைத்து சிதைத்து விட்டு, கொடூரமாக தாக்கி தப்பி சென்று விட்டான்.

English summary

The National Commission for Women (NCW) is investigating the case of a teenager who was raped, mutilated and killed in Mumbai