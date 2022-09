பிரதமர் மோடி தோற்கடிக்க முடியாதவர்.. இந்தியாவின் ஆன்மாவாக திகழ்கிறார்.. மகாராஷ்டிரா அமைச்சர்!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: பிரதமர் மோடி இந்தியாவின் ஆன்மாவாக திகழ்கிறார் என்றும் அவர் தோற்கடிக்க முடியாதவர் என்றும் மகாராஷ்டிரா மாநில அமைச்சர் சுரேஷ் கடே தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணி ஆட்சி கடந்த 2 ஆண்டுகளை கடந்து நடந்து வந்தது.

திடீரென சிவசேனாவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரும், உத்தவ் தாக்கரேவின் நெருக்கமானவருமான ஏக்னாத் ஷிண்டே தனக்கு ஆதரவாக சில எம்.எல்.ஏக்களை திரட்டி உத்தவ் தாக்கரேக்கு எதிராக திரும்பினார்.

இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமர் லிஸ் டிரஸுடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு.. முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை

English summary

Maharashtra State Minister Suresh Gade has said that Prime Minister Modi is the soul of India and he is invincible.