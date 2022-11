புஷ் அப்ஸ், வாக்கிங், ரன்னிங்.. தீவிர பயிற்சியில் மகாராஷ்டிர காங். தலைவர்கள்..எல்லாம் இதற்குதானாம்!

Mumbai

மும்பை: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைபயணம் மேற்கொண்டு வரும் ராகுல் காந்தி 7-ம் தேதி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு வர உள்ளதால், ராகுல் காந்திக்கு இணையாக ஓடுவதற்கும், நடப்பதற்கும் மகாராஷ்டிரா மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் புஷ் அப்ஸ், வாக்கிங், ரன்னிங் என தீவிர உடற் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம் என்ற பெயரில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் பயணம் வரை பாத யாத்திரையாக செல்கிறார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ஆம் தேதி தனது பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை ராகுல் காந்தி தொடங்கினார்.

English summary

As Rahul Gandhi, who is walking from Kanyakumari to Kashmir, is coming to Maharashtra state soon, Maharashtra state Congress leaders are doing intense physical training like push ups, walking and running to run and walk alongside Rahul Gandhi.