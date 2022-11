காந்தி படுகொலை.. பின்னணியில் சாவர்க்கர்! கோட்சேவிடம் துப்பாக்கி வந்தது எப்படி? மகாத்மா பேரன் பகீர்

Mumbai

மும்பை: மகாத்மா காந்தியை படுகொலை செய்த நாதுராம் கோட்சேவுக்கு சக்திவாய்ந்த துப்பாக்கியை கொடுத்ததே சாவர்க்கர்தான் என்று அவரது பேரன் துஷார் காந்தி பரபரப்பு தகவலை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கை சேர்ந்த சாவர்க்கர் பாஜக மற்றும் இந்துத்துவா அமைப்பினரால் தலைவராக போற்றப்பட்டு வரும் சாவர்க்கரை எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து தேச துரோகி என விமர்சித்து வருகின்றனர்.

அந்தமான் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சாவர்க்கர் வெள்ளையருக்கு மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக் கொடுத்தவர் என பல ஆண்டுகளாக வரலாற்று ஆதாரங்களுடன் அவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Mahatma Gandhi Grandson tweeted that, "Savarkar not only helped the British, he also helped Nathuram Godse find an efficient gun to murder Bapu. Till two days before Bapu’s Murder, Godse did not have a reliable weapon to carry out the murder of M. K. Gandhi."