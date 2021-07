ஆபாச படங்களை தயாரித்த.. ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர்.. அதிரடியாக கைது செய்த மும்பை போலீஸ்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ரா ஆபாசப் படங்களைத் தயாரித்து, விநியோகித்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பாலிவுட்டில் முக்கிய நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் ஷில்பா ஷெட்டி, இவர் தமிழில் பிரபுதேவா உடன் மிஸ்டர் ரோமியோ திரைப்படத்திலும் நடித்துள்ளார்.

இவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா. தொழிலதிபரான ராஜ் குந்திராவை ஆபாசப் படங்களைத் தயாரித்த வழக்கில் மும்பை போலீசார் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர்.

Raj Kundra, the businessman husband of actor Shilpa Shetty, was arrested by Mumbai Police for allegedly making pornographic films and publishing them through mobile applications. Mumbai Police said the case in this regard was filed in February this year and Kundra was the “key conspirator" in the matter.