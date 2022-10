சிவசேனா கட்சி சின்னம் முடக்கம்: உதயசூரியன், திரிசூலம்.. புதிய சின்னம் பெற உத்தவ் டீம் மும்முரம்!

Mumbai

மும்பை: சிவசேனாவின் இரு அணிகளுக்கும் வழங்காமல் வில் அம்பு சின்னத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்த நிலையில், உத்தவ் தாக்கரே அணியினர் திரிசூலம் மற்றும் உதய சூரியன் ஆகிய சின்னத்தை பெற முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.

மகராஷ்டிர மாநிலத்தில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பாஜக- சிவசேனா கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றி வாகை சூடின.

ஆனால் முதல்வர் பதவி யாருக்கு என்பதில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதனால், பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய சிவசேனா, காங்கிரஸ் , தேசிய வாத கங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைத்தது.

