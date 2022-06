மாம்பழம் வேணுமா? முந்திரி காட்டில் கதறல்! பழங்குடியின சிறுமி பலாத்காரம் செய்து கொலை! பதறிய பால்கர்!

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மாம்பழ தோட்டத்திற்குள் பழங்குடியினர் சிறுமி கொடூரமான முறையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கல்லால் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் 2020ஆம் ஆண்டு முதல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ஆண்டுக்காண்டு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது சமூக ஆர்வலர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது 2001ஆம் ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 30 ஆயிரம் வழக்குகள் பெண்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

நாட்டிலேயே அதிக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பதிவாகும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உத்தரப் பிரதேசமும் இரண்டாவது இடத்தில் டெல்லியும் நான்காவது இடத்தில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ளது.

English summary

The incident in which a tribal girl was brutally raped and stoned to death inside a mango orchard in the state of Maharashtra has caused great shock and outrage.