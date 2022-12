எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகல..இதுக்கு அரசு தான் பொறுப்பு..மணக்கோலத்தில் கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்த இளைஞர்கள்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: திருமணம் செய்ய பெண் கிடைக்கவில்லை எனக்கூறி அதிருப்தி அடைந்த சில இளைஞர்கள் ஊர்வலமாக சென்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்த சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதிலும் இந்தப் பேரணியில் பங்கேற்ற இளைஞர்கள் மணமகன் கோலத்தில் பாரம்பரிய உடை அணிந்து குதிரை, மேளதாளங்கள் முழங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்றது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருமணத்திற்கு பெண் பார்த்து முடிப்பதற்குள் போதும் போதும் என ஆகிவிடுவதாக பல 90 கிட்ஸ்கள் புலம்புவதை சமூக வலைத்தளங்களில் காண முடிகிறது.

அதுவும் எங்களுக்கெல்லாம் திருமணம் நடக்குமா நடக்காதா.. என நேரடியாக கடவுளிடம் கேட்கிறோம்.. என்று புலம்பி அதகளம் செய்து 90 கிட்ஸ்கள் போடும் வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் பார்த்து இருப்போம்.

English summary

The incident of some disgruntled young men marching and petitioning the district collector's office for not finding a girl for marriage is spreading fast on the internet.