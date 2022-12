அடுத்த புயலா? மீன்வளத்துறையின் “வார்னிங்” - “பேக்” அடித்த நாகை மீனவர்கள் - சூறாவளி காற்று வீசுமாம்

Nagapattinam

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நாகப்பட்டினம்: வங்கக்கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகம் வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்த நிலையில், தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறையும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை விதித்தது. இதனால் நாகை மீனவர்களுக்கு கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் கரை திரும்பி உள்ளனர்.

இலங்கை அருகே தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதியில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி வரை கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகம் இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்தது.

மணிக்கு 35 கிலோமீட்டர் முதல் அதிகபட்சமாக 55 கிலோமீட்டர் வரை வீசக்கூடும் எனவும், தொடர் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால் கடல் அலைகளின் சீற்றம் அதிகரித்து காணப்படும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

While the Chennai Meteorological Department has warned fishermen not to go fishing in the sea due to high wind speed in the Bay of Bengal, the Tamil Nadu Fisheries Department has also banned fishermen from going to the sea. As a result, Nagai fishermen have returned to the shore instead of going to the sea for fishing.