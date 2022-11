எனக்கே ஸ்கெட்சா? ’பி’ டீம் ஓபிஎஸ்! நாமக்கல்லில் கொந்தளித்த எடப்பாடி! நிமிர்ந்து உட்கார்ந்த தங்கமணி!

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : எதிரிகளுக்கு வழி விட கூடாது என நினைத்து ஓ.பி.எஸ் அவர்களுக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது பி டீம் உருவாக்கி கட்சிக்கு எதிராக செயல் பட்டு வருகின்றனர் எனவும், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைக்கப்படும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டம் பொம்மைக்குட்டைமேட்டில் அதிமுகவின் 51 ம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தீவிர ஆதரவாளருமான நாமக்கல் தங்கமணி முன்னிலை வகித்தார்.

நாமக்கல் மட்டுமல்லாது அதனை சுற்றியுள்ள ஈரோடு, கரூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏரளமான அதிமுகவினர் கலந்து கொண்ட நிலையில், தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

’அவரை’ தூக்கணும்! தங்கமணியை குறி வைக்கும் ஓபிஎஸ் கோஷ்டி! ஓ அதுக்குத்தான் இந்த பேச்சா? அதிமுக சண்டை!

