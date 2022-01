உறவுக்கு கைகொடுப்போம், உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம்.. பாஜக குறித்து பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல்: தமிழகத்தைப் பொருத்தவரையில் உறவுக்கு கைகொடுப்போம் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம் என்ற கொள்கையின் படி மத்திய அரசின் நல்ல திட்டங்களுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஆதரவளிப்பார் எனவும் மக்களை பாதிக்கும் திட்டம் என்றால் அதை எதிர்ப்பார் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்ட மாநில இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, நாமக்கல் பலபட்டரை மாரியம்மன் கோயிலுக்கு உட்பட்ட செல்லாண்டி அம்மன் திருக்கோவில் நிலத்தைப் பார்வையிட்டார்.

தொடர்ந்து நைனாமலை அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவிலில் அமைக்கப்பட உள்ள மலைப்பாதை பணிகளை ஆய்வு செய்தார். ஆய்வின்போது மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஸ்ரேயா பி. சிங், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இராஜேஷ்குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

English summary

Minister of State for Hindu Religious Affairs Sekarbabu has said that the Chief Minister of Tamil Nadu will support the good plans of the Central Government as per the policy of "Let's give a hand to relations and give a voice to rights" in Tamil Nadu and will oppose any plan that affects the people.