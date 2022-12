நாமக்கல் பட்டாசு விபத்து.. உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்த முதல்வர்!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : நாமக்கல் அருகே மோகனூரில் வீட்டில் பட்டாசுகள் வெடித்த விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிதியுதவி வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். நாமக்கல்லில் பட்டாசு விபத்தில் உயிரிழந்த 4 பேரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவும், காயமடைந்தோருக்கு தலா ரூ.50,000 வழங்கவும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மோகனூரில் தில்லை குமார் என்பவர் தனது வீட்டில் மொத்தமாக வாங்கி வைத்திருந்த பட்டாசுகள் வெடித்ததில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உட்பட 4 பேர் பலியாகினர். இந்தக் கோரச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில், இச்சம்பவத்தை கேட்டு மிகுந்த வேதனை அடைந்ததாகவும், உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister M.K.Stalin has ordered to provide financial assistance to the families of four people who died in the explosion of firecrackers in Moganur near Namakkal. CM Stalin has ordered to provide Rs 2 lakh each to the families who died in the fire accident.