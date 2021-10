சதி செய்துவிட்டனர்.. அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் வெகு விரைவில் போர்.. டிரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: அமெரிக்க விரைவில் சீனாவுடன் போர் தொடுக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம் என்று முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான உறவு தற்போது மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு மிக மோசமான நிலையை இரண்டு நாட்டு உறவு எட்டி உள்ளது. சீனாவுடன் அமெரிக்கா கடந்த 2018ல் வர்த்தக போரை தொடங்கியது.

அமெரிக்க பொருட்களுக்கு குறைவான இறக்குமதி வரியை விதிக்க வேண்டும் என்று அப்போதைய அதிபர் டிரம்ப் கோரிக்கை விடுத்தார். இதனால் ஏற்பட்ட மோதல் வர்த்தக போரில் முடிந்தது. இந்த வர்த்தக போர் அதன்பின் ஓய்ந்தாலும் தற்போது ஆசிய நாடுகளிடம் சீனாவின் அத்துமீறல் காரணமாக அமெரிக்கா கோபத்தில் உள்ளது.

தாலிபான்களுக்குகூட இடம் இருக்கே.. எனக்கு எங்கே?.. கோர்ட் வரை சென்று புலம்பி தீர்த்த டிரம்ப்..!

English summary

China and the USA may go to war very soon says EX President Donald Trump.