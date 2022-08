“என்னால முடியல.. 8 வருசமா இந்தக் கொடுமை”- அழுது தீர்த்து வீடியோ வெளியிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட பெண்!

New York

oi-Vignesh Selvaraj

நியூயார்க் : ஆண் குழந்தை பெற்றுத் தராததற்காக தினசரி அடித்துக் கொடுமைப் படுத்தியதால், இனியும் அடிவாங்க வாங்க முடியாது என வேதனையுடன் கூறி அமெரிக்காவில், இந்தியப் பெண் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவைச் சேர்ந்த மன்தீப் கவுர் என்ற பெண், அமெரிக்காவில் குடும்ப வன்முறை காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அப்பெண் அவரது கணவரால் தாக்கப்பட்ட காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன்பு அப்பெண் வெளியிட்ட உருக்கமான வீடியோ, பார்ப்பவர்கள் அனைவரையும் வேதனையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பலரும் மன்தீப் கவுருக்கு நீதி வேண்டி கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

30-year-old Indian woman Mandeep Kaur died by suicide in New York on 3 August after facing domestic abuse by her husband for almost eight years.