இப்போதே கண்டுபிடியுங்க.. இல்லைன்னா.. கோவிட் 26, 32 கூட உருவாகும்.. அமெரிக்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எச்சரிக்கை!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: கோவிட் 19 எப்படி உருவானது, இது எப்படி பரவியது என்பதை கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் கோவிட் 26 அல்லது கோவிட் 32 உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்று அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

2019 டிசம்பரில் மக்கள் இடையே பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸின் தோற்றம் குறித்த கேள்விகள் தற்போது அதிகரித்துள்ளது. இரண்டாம் அலை பரவல் வேகம் எடுத்துள்ள நிலையில் கொரோனா வைரஸின் தோற்றம் குறித்தும் பலரும் விவாதிக்க தொடங்கி உள்ளனர்.

அதிலும் இந்த வைரஸ் இயற்கையாக தோன்றி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்று பல மருத்துவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது சந்தேகம் எழுப்பி வருகிறார்கள். இது தொடர்பாக நிறைய கருத்துக்கள் இணையத்தில் வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

Find the origin of Covid 19, If not face the Covid 26 and 32 warns the USA experts on virus spread and Wuhan theory.