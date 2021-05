ராஜா வீட்டு கன்னுக்குட்டியாக வலம் வந்த ‘ஃபோ’ மரணம்.. சோகத்தில் ஒபாமா குடும்பம்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: ஒருகாலத்தில் வெள்ளை மாளிகையின் நட்சத்திரமாக ஜொலித்த அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஒபாமாவின் செல்ல நாய் ஃபோ புற்றுநோயால் பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.

கடந்த 2009ம் ஆண்டு பராக் ஒபாமா அதிமெரிக்காவின் அதிபராக இருந்த போது, ஆறு மாத குட்டியாக அவரது குடும்பத்தாரிடம் வந்து சேர்ந்தது ஃபோ. தற்போது அதற்கு 12 வயது ஆகிறது. போர்த்திகீசிய ரக நாயான 'ஃபோ'வை, மாசசூசெட்ஸ் மாநில செனட்டர் எட்வேர்ட் எம் கென்னடி ஒபாமாவின் மகள்களுக்கு பரிசாக அளித்தார்.

அது முதல் ஒபாமாக அதிபராக இருந்த காலம் வரை வெள்ளை மாளிகையின் செல்லப் பிள்ளையாக இருந்து வந்தது ஃபோ. அந்த சமயத்தில் வெள்ளை மாளிகையின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள புல்வெளியில் போவை அடிக்கடி பார்க்க முடியும்.

