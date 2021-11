உலகம் முழுவதும் வறுமையையும் போக்க நான் ரெடி.. ஆனால்.. எலான் மாஸ்க் பரபரப்பு சவால்!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: மொத்த உலக வறுமையையும் ஒழிக்க நான் ரெடி.. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்று உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரும் டெஸ்லா நிறுவனருமான எலான் மஸ்க் ட்வீட் சவால் விட்டுள்ளார்.

மனித குல வரலாற்றில் இதுவரை யாரிடமும் இல்லாத அளவிற்கு அதிக சொத்து படைத்த நபராக எலான் மஸ்க் உருவெடுத்துள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு 335 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. மனித குல வரலாற்றில் இதற்கு முன் யாரிடமும் இவ்வளவு சொத்து இருந்தது கிடையாது.

பெரும் கோடிஸ்வரர்களில் ஒருவரான வாரன் பப்பெட் கடந்த 90 ஆண்டுகளில் உருவாக்கிய சொத்துக்களை இவர் வெறும் 90 நாட்களில் உருவாக்கி அசத்தி இருக்கிறார். டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவன பங்குகள் விண்ணை தொட்ட நிலையில் இவரின் சொத்து மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது.

பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கை விசாரித்த டிஎஸ்பி ஜெயராமன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி ரெய்டு

English summary

Elon Musk's Open Challenge to UN: Elon Musk says he will sell $6 billion worth of Tesla stock and donate it to the United Nations’ food agency if it could show how the money would solve world hunger.