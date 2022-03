வரலாறு எழுதப்படும் போது.. தப்பான பக்கத்தில் இருப்பீங்க! ரஷ்ய போர்.. இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா வார்னிங்

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: வரலாறு எழுதப்படும் போது இந்தியா தப்பான பக்கத்தில் இருக்கும் என்று அமெரிக்கா அரசு தெரிவித்துள்ளது. வெள்ளை மாளிகையின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பில் அமெரிக்கா இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இந்தியா இதுவரைக்கும் நேரடியாக எந்த நிலைப்பாட்டையும் எடுக்கவில்லை. ரஷ்யாவிற்கு எதிராக ஐநா அவைகளில் கொண்டு வரப்பட்ட 6க்கும் மேற்பட்ட தீர்மானங்களை இதுவரை இந்தியா நிராகரித்து உள்ளது.

எதிலும் இந்தியா வாக்களிக்கவில்லை. அதே சமயம் இந்தியா கொஞ்சம் ரஷ்ய ஆதரவு நிலைப்பாட்டோடுதான் இருக்கிறது.

English summary

India may end up in the wrong side of the history says White House on Russia - Ukraine war and crude oil purchase.