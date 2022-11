அடி தூள்! அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்.. வெற்றி கொடி நாட்டும் இந்திய வம்சாவளியினர்! அடுத்தடுத்த வெற்றி

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: நடந்து முடிந்த அமெரிக்க இடைத் தேர்தலில் மேரிலேண்ட் பகுதியின் துணைநிலை ஆளுநராக அருணா மில்லர் எனும் இந்தி அமெரிக்கர் தேர்வாகியுள்ளார்

அதேபோல பென்சில்வேனியா மாநில பிரதிநிதிகள் சபைக்கு அரவிந்த் வெங்கட் எனும் இந்திய அமெரிக்கர் தேர்வாகியுள்ளார்.

இதன் மூலம் துணை ஆளுநர் மற்றும் பிரதிநிதிகள் சபைக்கு தேர்வாகும் முதல் இந்திய அமெரிக்கர் எனும் பெருமையை இவர்கள் பெற்றுள்ளனர்.

இந்த இடைத் தேர்தலில் அமெரிக்க பிரநிதிகள் சபைக்கு எட்டு இந்திய வம்சாவளியினர் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் பலர் ஆளும் 'ஜனநாயக கட்சியை' சேர்ந்தவர்களாவார்கள்.

English summary

Aruna Miller, an Indian-American, has been elected as the Lieutenant Governor of Maryland in the recent US mid-term elections. Similarly, Arvind Venkat, an Indian-American, has been elected to the Pennsylvania State House of Representatives. With this, they became the first Indian-Americans to be elected to the House of Representatives and Lieutenant Governor.