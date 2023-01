சாப்பாடு + 100 டாலர்.. அமெரிக்காவில் வேலையின்றி புலம்பும் இந்திய தொழிலாளர்கள்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: தொழில்நுட்ப துறையில் கணிசமான அளவில் வேலையிழப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், அமெரிக்காவில் H-1B விசாவில் தங்கியுள்ள இந்தியர்கள் கடும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு 60 நாட்களுக்குள் வேலை கிடைக்கவில்லையெனில் அமெரிக்காவில் தங்க முடியாது.

கொரோனா ஏற்படுத்திய சுகாதாரம் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி போன்றவற்றிலிருந்து மீண்ட மக்கள் தற்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்களை ஆசுவாசப்படுத்தி வருகின்றனர். 2023ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் புதிய உத்வேகம் ஏற்படும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் யாருக்கு இந்த ஆண்டு புதிய விடியலை ஏற்படுத்தியுள்ளதோ இல்லையோ, ஆனால் தொழில்நுட்ப துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமேசான், கூகுள் என பெருநிறுவனங்கள் தொடங்கி சிறிய நிறுவனங்கள் வரை ஏராளமான தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றி வருகின்றனர். அமெரிக்காவில் மட்டும் கடந்த நவம்பர் முதல் தற்போது வரை சுமார் 2 லட்சம் ஐடி ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் 30-40 சதவிகிதம் வரை இந்தியர்களாவார்கள். இவர்கள் H-1B விசாவில் அமெரிக்காவில் தங்கியுள்ளனர்.

English summary

With significant unemployment in the tech sector, Indians staying in the US on H-1B visas are facing a tough time. If they do not find a job within 60 days, they cannot stay in the US.