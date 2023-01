அடுத்தடுத்து வரும் லே ஆஃப் அறிவிப்பு.. திணறும் மைக்ரோசாப்ட்..10 ஆயிரம் பேர் வேலை இன்று முதல் காலி

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: சமீப நாட்களாக பேஸ்புக், அமேசான் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பை அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது இந்த வரிசையில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமும் இணைந்திருக்கிறது. இந்நிறுவனத்திலிருந்து இன்றைய தினம் 10 ஆயிரம் பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த 1ம் தேதியிலிருந்து 7ம் தேதி வரை உலகம் முழுவதும் பல நிறுவனங்களில் சுமார் 30,000 பேர் வேலையை விட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தை பொறுத்த அளவில் ஏற்கெனவே கடந்த அக்டோபர் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஆட்குறைப்பை அறிவித்தது. இந்நிலையில் இதனையடுத்து மீண்டும் ஆட்குறைப்பை அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால் இது குறித்து மைக்ரோசாப்ட் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. தற்போதுவரை மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தில் மொத்தம் 2 லட்சத்திற்கு அதிகமான ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இதற்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட ஆட்குறைப்பு இந்த எண்ணிக்கையில் 1 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவானவர்களையே பாதித்தது. ஆனால் இம்முறை அதிக அளவில் பாதிப்புகள் இருக்கலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது குறித்து அதன் ஊழியர் ஒருவர் கூறுகையில், "தொழில்நுட்ப உலகத்திற்கு இது போதாத காலம். நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிக அளவில் வெளியேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த முறை பொறியியல் பிரிவுகளிலிருந்து ஆட்குறைப்பு செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது.

In recent days, companies including Facebook and Amazon have announced layoffs, and now Microsoft has also joined the ranks. It is said that 10,000 people will be laid off from the company.