உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா ரூ.59,000 கோடி ராணுவ உதவி.. வரப்போகும் அதி நவீன ஆயுதங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: ரஷ்யாவின் தாக்குதலை எதிர்கொண்டு வரும் தங்களுக்கு உலக நாடுகள் உதவ வேண்டும் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தார்.

உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பாயி நாடுகள், பிரிட்டன் ஆகியவை உதவி வந்த நிலையில் தற்போது மேலும் $725M அளவில் ராணுவ உதவியை செய்வதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.

இதனையடுத்து ரஷ்யா உக்ரைன் மோதல் மேலும் தீவிரமடையும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

நெருங்கும் சட்டப்பேரவை கூட்டம்.. என்ன “பிளான்”? அமைச்சர்களுடன் ஸ்டாலின் ஆலோசனை - முக்கிய முடிவுகள்

English summary

Ukrainian President Zelensky has been demanding that the world help them in the face of Russia's attack. While the United States, European countries, and Britain have been helping Ukraine, the United States has announced that it will provide military aid to the amount of $725 million.