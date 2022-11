தண்டவாளத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த போலீஸ் கார்.. அடித்து தூக்கிய ரயில்.. கோமாவுக்கு சென்ற பெண் கைதி!

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் தண்டவாளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காரின் மீது ரயில் மோதியதில் அதில் இருந்த பெண் கைதி படுகாயம் அடைந்து கோமாவுக்கு சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போலீஸாரின் உச்சக்கட்ட அலட்சியமே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதால், சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

அமெரிக்காவில் சமீபகாலமாக போலீஸாரின் நடவடிக்கைகள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், இந்தச் சம்பவம் மேலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A woman prisoner was seriously injured and went to coma when a train hit a car parked on the track in US.