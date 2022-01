வருகிறது Franken வேரியண்ட்! ஒரே நேரத்தில் மக்களை தாக்கும் இரட்டை கொரோனா.. நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: மக்களுக்கு வரும் நாட்களில் Franken வேரியண்ட் எனப்படும் இரட்டை கொரோனா ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த லியனார்டோ மார்ட்டீன்ஸ் தலைமையிலான மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுக்க ஓமிக்ரான் கொரோனா வேகமாக பரவி வருகிறது. டெல்டாவை பின்னுக்கு தள்ளி உலகம் முழுக்க ஆதிக்கம் மிக்க வைரஸாக ஓமிக்ரான் உருவெடுத்துள்ளது. ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் வேகமாக உயர்ந்து வருவதால் பல புதிய வகை கொரோனா இதனால் உருவாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உங்களால் எங்களுக்கு வேலை கிடக்கலை.. ஆத்திரத்தில் வடமாநில இளைஞரை கத்தியால் வெட்டிய 4 பேர் கைது

கொரோனா பரவ பரவ அது புதிய வகை கொரோனாவை உருவாக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த நிலையில்தான் இரட்டை கொரோனா பாதிப்பு குறித்து பாஸ்டன் குழு ஒன்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

What is Franken variants: How people may get double type of Covid 19 infections at the same time.