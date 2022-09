கோடநாடு கொலையில் மூடி மறைக்கப்பட்ட பல "சம்பவங்கள்"..பகீர் கிளம்பும் போலீஸ்..சிக்குமா பெருந்தலைகள்

Nilgiris

oi-Jeyalakshmi C

நீலகிரி: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறையினர் நடத்திய மேல் விசாரணையில் ல் மூடி மறைக்கப்பட்ட பல விபத்துக்கள் மற்றும் புதிய தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. கோடநாடு எஸ்டேட் கொள்ளைக்குப் பிறகு அதை மூடி மறைக்க பல சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு, கடந்த 2017ம் ஆண்டு நடந்த நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கோடநாடு எஸ்டேட்டில் கொலை, கொள்ளை நடைபெற்றது. எஸ்டேட் காவலாளி ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், அங்கிருந்த ஏராளமான ஆவணங்கள் திருடு போனதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இதுகுறித்து மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் சுதாகர் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்திப்பட்டு வருகிறது.

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு வழக்கு விசாரணைக்கு கால நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது என காவல்துறை சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கோடநாடு வழக்கு: வெளிச்சத்துக்கு வந்த 'மூடி மறைக்கப்பட்ட தகவல்கள்’ - போலீசார் 'பரபர’ விளக்கம்!

English summary

In the further investigation conducted by the police in connection with the Kodanad murder and robbery case, it has been revealed that many hidden accidents and new information have been found. After the robbery of Kodanad Estate, many incidents have been reported by the police to cover it up, which has caused a sensation.