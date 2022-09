“குட்பை” சேட்டன்ஸ்.. “வணக்கம்” தமிழ்நாடு! கேரளா “ஓவர்”.. இன்று நீலகிரியில் ராகுல் காந்தி நடைப்பயணம்

Nilgiris

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நீலகிரி: கேரளாவில் ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, இன்று கேரள பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு மலப்புரம் வழியாக நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூருக்கு வருகை தருகிறார்.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த 7 ஆம் தேதி தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். 14 வது நாளான இன்று கேரளாவில் நடை பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார்.

மூச்சு வாங்க ஓடிவந்த சிறுமி.. ராகுல் கையை பிடித்து துள்ளி குதித்து ஆனந்த கண்ணீர்..நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

English summary

Congress MP Rahul Gandhi, who is on a unity yatra from Kanyakumarai to Kashmir today visit Kudalur in Nilgiris district via Malappuram today after completing his Kerala tour.