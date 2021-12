உதவி செய்த நீங்கள் கடவுளுக்கு சமம் - நஞ்சப்பாசத்திரம் மக்களிடம் ராணுவதளபதி உருக்கம்

Nilgiris

நீலகிரி: குன்னூரில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்து ஏற்பட்ட நஞ்சப்பாசத்திரம் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெலிங்டன் ராணுவ மருத்துவமனை சார்பில் அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர் 8ம் தேதி வரை மாதம் தோறும் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெறும் என தென் பிராந்திய ராணுவ தளபதி A.அருண் அப்பகுதி மக்களிடம் கூறினார்.

முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 14 பேர் கோவை மாவட்டம் சூலூர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து கடந்த 8ஆம் தேதி , MI-17V5 ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் இராணுவ பயிற்சி மையத்திற்கு சென்றனர். நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே சென்ற போது மோசமான வானிலை காரணமாக நஞ்சப்பாசத்திரம் என்ற இடத்தில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் முப்படைத் தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உள்ளிட்ட 13 பேர் உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த குரூப் கேப்டன் வருண் சிங்குக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் குன்னூர் நஞ்சப்பாசத்திரம் பகுதியில் ஹெலிகாப்டர் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியில் தென் பிராந்திய தளபதி A.அருண் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு, ஹெலிகாப்டர் விபத்து ஏற்பட்டு, ராணுவ வீரர்கள் உயிர் இழந்த பகுதியில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

The army commander who thanked the people of Nanjappa Chatram in person as you who helped are equal to GodSouthern Regional Army Commander A. Arun told the people of the area that a monthly free medical camp on behalf of the Wellington Military Hospital will be held until December 8 next year for the people living in the area where the army helicopter crashed in Coonoor.